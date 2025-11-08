Пять человек пострадали при обрушении фасада многоэтажного дома в Астане

В Астане обрушился фасад жилого дома, в результате чего пострадали пять человек.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"Сегодня в городе Астана произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. По прибытии спасателей установлено, что произошло обрушение кондиционерной установки и облицовки на площади 150 кв. м при входе в магазин, расположенный на первом этаже здания", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие переданы бригаде скорой помощи. Также ликвидирована угроза дальнейшего обрушения облицовки здания.