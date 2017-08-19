Путину предложили перенести столицу за Урал

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил президенту России перенести столицу за Урал, сообщает Report со ссылкой на RT.

По его мнению, Россия "гиперцентрализирована": столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". Национальное развитие также акцентировано на 15—25 мегаполисах, в которых проживает "уже более половины" всех граждан, добавил Крупнов.

Демограф обозначил соответствующую инициативу в проекте "Доктрины размосквичивания", который уже направил президенту Владимиру Путину.

В документе говорится, что в результате продолжающейся внутренней миграции Россия может потерять свои геополитические преимущества. Приоритет в развитии, по мнению Крупнова, стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири.