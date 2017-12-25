Путин заявил об ухудшении ситуации в Афганистане из-за противоборства между ИГИЛ и талибами

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Ситуация в Афганистане ухудшилась с появлением там террористической организации ИГИЛ, которая вступила в противоборство с «Талибаном».

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Федерального собрания.

«Действительно, она (ситуация в Афганистане. — RT) ухудшилась, это правда... Если бы там не было Соединённых Штатов, наверное, было бы ещё хуже», — сказал Путин, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина по поводу роста террористической угрозы, исходящей из Афганистана за время присутствия там коалиции США.

Он отметил, что по всей протяжённости границ между Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном «уже практически целиком стоит «Талибан», а его противоборство с ИГИЛ «ухудшает ситуацию».