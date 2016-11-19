Путин заявил о создании в РФ оружия на новых физических принципах

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил о разработке в стране современных перспективных видов вооружений, основанных на новых физических принципах, в частности, на основе гиперзвуковых и лазерных технологий.

Как передает Report, президент России заявил об этом на совещании с руководством Минобороны.

Путин отметил, что сегодня многие страны мира создают оружие, основанное на новых технологиях — гиперзвуковой, лазерной и кибернетической. Особое внимание, по его словам, уделено оружию, которое способно точечно воздействовать на важные элементы вооружений, объектов инфраструктуры и техники противника, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент подчеркнул, что работы по созданию таких вооружений ведутся и в России.