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    Путин заявил о создании в РФ оружия на новых физических принципах

    Президент России заявил об этом на совещании с руководством Минобороны

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил о разработке в стране современных перспективных видов вооружений, основанных на новых физических принципах, в частности, на основе гиперзвуковых и лазерных технологий.

    Как передает Report, президент России заявил об этом на совещании с руководством Минобороны.

    Путин отметил, что сегодня многие страны мира создают оружие, основанное на новых технологиях — гиперзвуковой, лазерной и кибернетической. Особое внимание, по его словам, уделено оружию, которое способно точечно воздействовать на важные элементы вооружений, объектов инфраструктуры и техники противника, сообщает Федеральное агентство новостей.

    Президент подчеркнул, что работы по созданию таких вооружений ведутся и в России. 

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