    Путин заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставился

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 17:53
    Путин заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставился

    Вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился.

    Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

    "Гарантии безопасности - это естественно, и я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, системы безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями", - подчеркнул президент.

    Путин Россия Украина российско-украинская война
