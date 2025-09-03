Путин заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставился
- 03 сентября, 2025
- 17:53
Вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.
"Гарантии безопасности - это естественно, и я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, системы безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями", - подчеркнул президент.
