Путин заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставился

Вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

"Гарантии безопасности - это естественно, и я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, системы безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями", - подчеркнул президент.