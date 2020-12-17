Путин: Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы

Несмотря на зависимость от нефтегазовых доходов, Россия начинает слезать с "нефтяной иглы".

Несмотря на зависимость от нефтегазовых доходов, Россия начинает слезать с "нефтяной иглы".

Как передает Report, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что не в полной мере, но все-таки мы начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", - заявил он.

Путин особо отметил, что "если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований".