Путин: Зафиксирована рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Россия перенесла два экономических шока - санкции и снижение цен на нефть.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Экономика растет, это факт. Рост ВВП 1,6%, рост промышленного производства тоже 1,6%, хорошие темпы развития у фармацевтики и сельского хозяйства, развивается автопром", - заявил В. Путин.

Он указал, что при этом дефицит бюджета составляет 2,2%. "Все это говорит о том, что идет явное оздоровление и рост экономики", - подчеркнул глава российского государства.

По его словам, зафиксирована рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России.

"С 2000 года на 75% вырос ВВП, промышленное производство выросло на 70%, реальная заработная плата в 3,5 раза, а пенсии в 3,6 раза", - сказал В. Путин.

Он также подчеркнул, что резервы страны умножились в 30 раз.