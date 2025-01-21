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Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара на горнолыжном курорте

Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара на горнолыжном курорте Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу.
В регионе
21 января 2025 г. 19:04
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара на горнолыжном курорте

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу.

Как передает Report, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в результате пожара погибли 66 человек, 51 пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

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Версия на азербайджанском языке Putin Ərdoğana başsağlığı verib

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