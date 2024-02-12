Путин: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%

Рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП страны вырос на 3,6%.

Рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП страны вырос на 3,6%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

"Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали - 3,5%, а по последним данным - 3,6%. Это выше среднемировых темпов", - сообщил он, отметив, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.