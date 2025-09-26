Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Путин в Кремле встретился с Пашиняном

    В регионе
    26 сентября, 2025
    01:48
    Путин в Кремле встретился с Пашиняном

    Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

    Во встрече также приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев. С армянской стороны к разговору присоединились вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

    О деталях встречи информация не приводится.

    Putin Paşinyanla görüşüb

