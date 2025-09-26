Путин в Кремле встретился с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

Во встрече также приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев. С армянской стороны к разговору присоединились вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

О деталях встречи информация не приводится.