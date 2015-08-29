​Путин впервые за восемь лет посетит США

Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, распоряжение о составе делегации опубликовано на официальном портале интернет-информации.

Также в состав делегации войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД Геннадий Гатилов и посол РФ в США Сергей Кисляк. Пушков входит в санкционный список США.

Последний раз Путин посетил США в июле 2007 года. Тогда он провел переговоры с американским президентом Джорджем Бушем-младшим в его поместье в штате Мэн. На сессиях Генассамблеи ООН Путин выступал в 2000, 2003 и 2005 годах.

70-я сессия Генассамблеи ООН откроется 15 сентября и завершит свою работу 6 октября. Пресс-служба ООН сообщала о том, что президент России должен выступить на сессии как минимум дважды: 27 и 28 сентября.