О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин впервые показал свою комнату отдыха

Путин впервые показал свою комнату отдыха Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свою комнату в резиденции в Ново-Огарево.
В регионе
23 ноября 2020 г. 01:31
Путин впервые показал свою комнату отдыха
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свою комнату в резиденции в Ново-Огарево.

Как передает Report, об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире "Россия 1".

На кадрах видно, что помещение выполнено в светлых тонах.

Кроме того, в комнате находились диван, два кресла, телевизор и небольшой столик. Интервью с президентом также было проведено в этом помещении.

В ходе беседы с журналистами глава государства рассказал о процессе подписания соглашения по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin ilk dəfə istirahət otağını jurnalistlərə göstərdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi