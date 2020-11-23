Путин впервые показал свою комнату отдыха

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свою комнату в резиденции в Ново-Огарево.

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свою комнату в резиденции в Ново-Огарево.

Как передает Report, об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире "Россия 1" .

На кадрах видно, что помещение выполнено в светлых тонах.

Кроме того, в комнате находились диван, два кресла, телевизор и небольшой столик. Интервью с президентом также было проведено в этом помещении.

В ходе беседы с журналистами глава государства рассказал о процессе подписания соглашения по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе.