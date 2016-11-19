Путин внес на ратификацию соглашение о совместных следственных группах в странах СНГ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Владимир Путин внес в пятницу в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп в странах СНГ.

Как передает Report, текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Ратифицировать соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - участников СНГ, подписанное в поселке Бурабай (Республика Казахстан) 16 октября 2015 года", - говорится в проекте закона.

В пояснительной записке подчеркивается, что "соглашение имеет целью регламентировать отношения государств-участников СНГ по вопросам создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп" в странах Содружества для раскрытия и расследования взаимосвязанных преступлений.

"В соответствии с документом стороны оказывают друг другу правовую помощь по уголовным делам путем создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп", - говорится в документе. Предложение о создании совместной группы оформляется запросом. Решения о создании группц, а также о назначении ее руководителя и прекращении ее деятельности принимаются руководителями центральных компетентных органов сторон.

Соглашением устанавливается упрощенный порядок взаимодействия, который регламентирует непосредственное взаимодействие членов совместной следственно-оперативной группы друг с другом. "Уполномоченные представители запрашивающей стороны с согласия компетентного органа запрашиваемой стороны присутствуют при исполнении поручения, а также принимают участие в проведении процессуальных действий и (или) оперативно-разыскных мероприятий, если это не противоречит законодательству запрашиваемой стороны", - говорится в документе.

При этом, как указывает автор, "если другим международным договором РФ установлены условия сотрудничества менее благоприятные, чем те, которые предусмотрены соглашением, РФ на основе взаимности будет применять положения соглашения".