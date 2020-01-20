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Путин внес кандидатуру замглавы СК на должность генпрокурора

Путин внес кандидатуру замглавы СК на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - сообщили в пресс-службе.

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