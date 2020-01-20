Путин внес кандидатуру замглавы СК на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - сообщили в пресс-службе.