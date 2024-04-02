Путин: Важно установить все звенья цепочки и бенефициаров теракта

Важно установить все звенья цепочки теракта в подмосковном концертном зале в Crocus City Hall.

Важно установить все звенья цепочки теракта в подмосковном концертном зале в Crocus City Hall.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на заседании коллегии МВД РФ заявил президент Владимир Путин.

"Россия безусловно доберется до заказчиков теракта, в преступной среди нет надежной агентуры, и за деньги они сделают все", - отметил он.

Он также заявил, что анализ работы всех надзорных органов в связи с терактом должен быть максимально объективным.

Кроме того, Путин отметил, что нельзя допустить, чтобы недавние события в Crocus City Hall спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии.

Он также подвернул, что необходимо кардинально обновить подходы к миграционной политике: "Нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сохранить межнациональный мир", - подчеркнул российский президент.