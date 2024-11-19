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Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания.
В регионе
19 ноября 2024 г. 12:16
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, он подписал соответствующий указ.

В ней говорится о том, что госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Вместе с тем отмечается, что "агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом".

Согласно доктрине, решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ.

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