Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания.

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, он подписал соответствующий указ.

В ней говорится о том, что госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Вместе с тем отмечается, что "агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом".

Согласно доктрине, решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ.