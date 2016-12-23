Путин: Убийство посла не отразится на двусторонних отношениях России и Турции

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Убийство нашего посла, думаю, было покушением на Россию и на российско-турецкие отношения".

Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, комментируя убийство посла России в Турции Андрея Карлова в Анкаре.

По его словам, он ранее скептически относился к тезису о том, что руководство Турции не давало приказ сбить военный самолет на сирийско-турецкой границе, однако после недавних событий изменил свое мнение: "Сейчас, после нападения на посла, я начинаю менять свое мнение. Проникновения деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе и правоохранительные органы носит глубокий характер".

Путин также заявил, что убийство посла не отразится на двусторонних отношениях с Турцией , "так как мы понимаем важность этих отношений".