Путин: Турция сознательно загоняет отношения с Россией в тупик

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ "Россия считает абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, кого считала партнерами в борьбе с терроризмом".

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств.

"Мы считаем абсолютное необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнеров и союзников в антитеррористической борьбе", - заявил В.Путин, уточнив, что имеет в виду произошедший два дня назад инцидент со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24.

"Турция сознательно загоняет отношения с Россией в тупик. До сих пор нет ни извинений, ни предложений о возмещении ущерба за Су-24", - заявил президент России.

Путин рассчитывает, что международная коалиция против терроризма будет сформирована и поддержит успешные действия ВКС России в Сирии.