Путин: Трамп настроен на стабилизацию отношений с Россией

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "То, что говорят о Дональде Трампе, будто он никого не слышит и не слушает - это неправда. Я не разделяю такого мнения".

Как передает Report, об этом на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай заявил президент России Владимир Путин.

"У нас с ним нормальный, профессиональный диалог. Конечно он слышит, не просто слышит. Я вижу он реагирует на аргументы собеседника. Он может в чем-то не соглашаться, также как и я с ним в чем-то не соглашаюсь. Но это нормальная дискуссия двух партнеров. Но я не разделяю мнение, что он никого не слышит", - отметил Путин.

Российский президент считает, что Дональд Трамп настроен на стабилизацию и выравнивание отношений с Россией.