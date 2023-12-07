Путин: Товарооборот Москвы и Тегерана достиг $5 млрд

Товарооборот Москвы и Тегерана достиг почти 5 млрд долларов, только за 2022 год он вырос на 20%.

Товарооборот Москвы и Тегерана достиг почти 5 млрд долларов, только за 2022 год он вырос на 20%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

"В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов. 5 млрд долларов у нас [товароборот]", - отметил президент России.

Президент России также предложил своему коллеге из Ирана обсудить ситуацию в Палестине.

"Конечно, для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе. Особенно [важно] то, что касается ситуации в Палестине", - сказал российский лидер, обращаясь к Раиси.