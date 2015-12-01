​Путин сожалеет об испорченных отношениях с Турцией

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Путин признал, что ему очень жаль терять высокий уровень российско-турецких отношений.

Как передает Report, об этом заявил президент России на пресс-конференции в Париже во время климатического саммита.

"Я думаю, что нам всем жалко, и мне лично очень жалко, потому что я сам лично очень много сделал для строительства этих отношений в течение длительного периода времени", - сказал российский лидер.

"Но есть проблемы, которые возникли уже давно, и которые мы пытались решить в диалоге с нашими турецкими партнерами", - подчеркнул Путин.

"Жаль, что их приходится решать вот в такой обстановке, но это не наша вина, это не наш выбор", - заключил президент РФ.