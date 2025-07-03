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Трамп подтвердил, что сегодня состоится разговор с Путиным

Трамп подтвердил, что сегодня состоится разговор с Путиным Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня будет говорить с американским коллегой Дональдом Трампом.
В регионе
3 июля 2025 г. 17:46
Трамп подтвердил, что сегодня состоится разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сегодня состоится телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"В 10:00 (18.00 по бакинскому времени) я буду говорить с президентом России Путиным. Спасибо вам!", - отметил он.

17.23

Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня будет говорить с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал Путин.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что Путин 3 июля вечером проведет международный телефонный разговор.

"Уже вечером, точно после 18:00-19:00, мы проинформируем о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента", - сказал он, не указав с кем будет проведен телефонный разговор.

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