Путин: СНГ сыграло положительную роль в период геополитических перемен

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ СНГ в период масштабных геополитических перемен сыграло свою положительную роль после распада СССР и помогло странам постсоветского пространства сохранить тесные дружественные связи, несмотря на ряд проблем.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита глав государств СНГ в узком составе.

Путин отметил, что Россия поддерживает проект заявления в связи с 25-летием СНГ.

"Считаем, что документ получился сбалансированным и содержательным. В нем дана объективная оценка исторической роли содружества. СНГ в период масштабных геополитических перемен сыграло свою положительную роль после распада Советского Союза. Это помогло нашим народам сохранить тесные дружественные связи, несмотря на известные проблемы. Положительная роль СНГ очевидна", - заявил президент РФ.

Он добавил, что добрососедские отношения между новыми суверенными государствами в рамках СНГ строятся "на принципах доверия, равноправия, учета интересов друг друга, несмотря на сбои, в том числе трагического характера".