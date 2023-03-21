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Путин - Си Цзиньпину: Россия открыта для переговоров по Украине

Путин - Си Цзиньпину: Россия открыта для переговоров по Украине Глава Китая Си Цзиньпин встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
В регионе
21 марта 2023 г. 08:27
Путин - Си Цзиньпину: Россия открыта для переговоров по Украине

Глава Китая Си Цзиньпин встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры и против подливания масла в огонь. История показывает, что конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", - пишут СМИ.

Отмечается также, что глава КНР напомнил, что Пекин опубликовал "мирный план" по войне России против Украины.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", - добавил Си Цзиньпин.

В свою очередь Путин заявил, что "РФ внимательно изучила "мирный план" КНР и открыта к переговорам".

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Версия на английском языке Putin says Russia is open to talks for peace 
Версия на азербайджанском языке Putin Çin Sədri ilə görüşdə Ukraynanı müzakirə edərkən danışıqlara açıq olduğunu bildirib

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