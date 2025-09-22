Путин сегодня проведет оперативное совещание Совбеза России

Президент России Владимир Путин в понедельник сделает ряд важных заявлений на совещании с постоянными членами Совбеза страны.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после 14:30, президент сделает ряд важных заявлений", - сказал он.