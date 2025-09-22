Путин сегодня проведет оперативное совещание Совбеза России
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 13:52
Президент России Владимир Путин в понедельник сделает ряд важных заявлений на совещании с постоянными членами Совбеза страны.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после 14:30, президент сделает ряд важных заявлений", - сказал он.
Последние новости
14:27
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 гаВнутренняя политика
14:23
Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООНДругие страны
14:22
Фото
Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:21
Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в ГахеПроисшествия
14:21
Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридорИнфраструктура
14:17
В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и ГушчуларПроисшествия
14:11
Брайза: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном приведет к росту инвестиций в регионВнешняя политика
14:09
Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процессВ регионе
14:09