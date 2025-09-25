Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Путин: Россия запустит ядерную систему с замкнутым топливным циклом в 2030 году

    • 25 сентября, 2025
    • 19:34
    Путин: Россия запустит ядерную систему с замкнутым топливным циклом в 2030 году

    Россия запустит первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом в Томской области в 2030 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в Москве.

    "Уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом", - сказал он.

    "Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит, что практически весь объем - 95% - отработавшего топлива будет вновь, неоднократно использоваться в реакторах, - пояснил Путин. - Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И что также крайне важно - снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном".

    Президент отметил, что испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе международного центра исследований, который формируется в Ульяновской области.

