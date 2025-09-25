Путин: Россия запустит ядерную систему с замкнутым топливным циклом в 2030 году
- 25 сентября, 2025
- 19:34
Россия запустит первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом в Томской области в 2030 году.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в Москве.
"Уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом", - сказал он.
"Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит, что практически весь объем - 95% - отработавшего топлива будет вновь, неоднократно использоваться в реакторах, - пояснил Путин. - Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И что также крайне важно - снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном".
Президент отметил, что испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе международного центра исследований, который формируется в Ульяновской области.