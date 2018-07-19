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    Путин: Россия соразмерно ответит на развертывание баз НАТО у ее границ

    Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие
    © Политика Сегодня

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Россия соразмерно ответит на размещение военных баз НАТО у российских границ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании послов и постпредов страны в МИД России.

    "Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит", - отметил он.

    В.Путин также подчеркнул, что "на подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России", последует "соразмерная реакция".

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