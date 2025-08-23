Путин: Россия рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с США

О нас

В регионе
23 августа 2025 г. 00:44
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на полное восстановление отношений РФ и США.

Как передает Report, текст выступления главы российского государства размещен на сайте Кремля.

"Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, - это только начало полномасштабного восстановления наших отношений", - сказал он.

При этом Путин отметил, что это зависит не от РФ.

"Это зависит от наших, прежде всего, западных партнеров в широком смысле слова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока", - пояснил он, добавив, что именно от руководства США сейчас зависят следующие шаги.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Москве санкциями по истечении двух недель, если в Белом доме сочтут, что ответственность за пробуксовку переговоров о мире в Украине лежит на РФ.

Версия на азербайджанском языке Putin Trampla Alyaskadakı görüşünü çox yaxşı adlandırıb

