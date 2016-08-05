​Путин: Россия продолжит наращивание торгово-экономического сотрудничества с Ираном

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "Иран – давний партнёр России. Убеждены, что снижение напряжённости вокруг Ирана после всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе пойдёт на пользу двусторонним связям".

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью АзерТАдж в преддверии визита в Баку.

"Прежде всего намерены продолжить наращивание торгово-экономического сотрудничества. В ходе визита в Тегеран 23 ноября прошлого года и переговоров с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, а также Президентом Ирана Хасаном Рухани убедился, что руководство Ирана такой подход искренне разделяет.

Так, совместными усилиями удалось увеличить объёмы взаимной торговли. По итогам первых пяти месяцев текущего года она выросла на 70 процентов – до 855 млн. долларов", - заявил В. Путин.

По его словам, по ряду направлений российско-иранское сотрудничество уже сейчас носит стратегический характер. Это в первую очередь относится к совместной работе в сфере "мирного атома". На основе российских технологий построена первая в Иране атомная электростанция "Бушер". Согласованы планы по возведению в Иране ещё восьми атомных энергоблоков российскими специалистами.

"Будем и дальше помогать иранским партнёрам в выполнении плана действий по иранской ядерной программе, включая переработку обогащённого урана и перепрофилирование мощностей на выпуск стабильных изотопов.

Прорабатываются масштабные совместные проекты в нефтегазовой сфере, авиакосмической отрасли и электроэнергетике. Так, Россия намерена предоставить Ирану два государственных кредита на сумму 2,2 млрд. евро для финансирования сооружения тепловой электростанции близ города Бандар-Аббас на побережье Персидского залива и электрификации железнодорожного участка Гармсар – Инче-Бурун на северо-востоке страны", - заявил В. Путин.

По словам президента России, мощный импульс для российско-иранских торговых и инвестиционных контактов может придать создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Уже начала свою работу совместная исследовательская группа, которая детально изучит параметры возможного соглашения.

"Мы заинтересованы в укреплении партнёрского взаимодействия с Тегераном и в региональных делах. Видим в этом важный фактор поддержания стабильности и безопасности на обширной территории от Центральной Азии и зоны Каспия до Ближнего Востока. Будем и далее поддерживать стремление Ирана стать полноправным членом ШОС", - резюмировал президент России.