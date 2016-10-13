Путин: Россия выдвинула идею партнерства ЕАЭС и Шелкового пути

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Партнерство Евразийского экономического союза и Шелкового пути могло быть стать основой для создания большого евразийского партнерства с участием также стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил президент России Владимир Путин.

"Россия, как и наши партнеры по БРИКС, остается приверженной формированию открытых экономических пространств, носящих недискриминационный характер и опирающихся на принципы ВТО", - заявил В.Путин.

По его словам, в связи с этим "российская сторона выдвинула идею сопряжения строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути".

В.Путин добавил, что для реализации данной инициативы возможно задействование потенциала стран БРИКС (Бразилия-Россия-Индия-Китай-ЮАР).