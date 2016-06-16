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    ​Путин: Россия практически преодолела экономический спад

    Удалось обеспечить макроэкономическую стабильность и существенно снизить инфляцию

    Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Россия практически преодолела экономический спад, удалось обеспечить макроэкономическую стабильность и существенно снизить инфляцию.

    Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами международного экспертного совета РФПИ и ведущими представителями международного инвестсообщества.

    "Мы практически преодолели спад, созданы базовые условия для выхода на траекторию роста, удалось обеспечить макроэкономическую стабильность, существенно снизилась инфляция", — сказал Путин.

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