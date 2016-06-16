​Путин: Россия практически преодолела экономический спад

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Россия практически преодолела экономический спад, удалось обеспечить макроэкономическую стабильность и существенно снизить инфляцию.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами международного экспертного совета РФПИ и ведущими представителями международного инвестсообщества.

"Мы практически преодолели спад, созданы базовые условия для выхода на траекторию роста, удалось обеспечить макроэкономическую стабильность, существенно снизилась инфляция", — сказал Путин.