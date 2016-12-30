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    Россия не будет высылать дипломатов в ответ на действия США

    Путин: Дальнейшие шаги по восстановлению отношений РФ и США будут выстраиваться исходя из политики Трампа

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По его словам, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп.

    Ранее МИД России предложил объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата в ответ на санкции США в отношении РФ. 

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