Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 20:49
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва настаивает на соблюдении НАТО обещаний о нерасширении на восток.
Как передает Report, об этом Путин заявил в интервью India Today.
"Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания... Они были обещаны России в 90-ых: никакого расширения на восток", - заявил Путин.
