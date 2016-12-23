Путин: Россия намерена сократить расходы на национальную оборону

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Основная статья экономии бюджетных средств в текущем году придется на раздел национальная оборона.

Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Если в 2011 году мы тратили 2,7% ВВП, то в этом году, и за последние пять лет мы сильно увеличили эти расходы - 4,7% ВВП", - заявил В.Путин.

По его словам, в 2017 году расходы составят 3,3% ВВП, а в 2018 - 2,8%.

Глава российского государства отметил, что это не отразится на планах РФ по укреплению обороноспособности.