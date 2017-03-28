Путин: Россия, Иран и Турция внесли важный вклад в сирийское урегулирование

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин считает, что РФ, Иран и Турция внесли важный вклад в сирийское урегулирование, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Участие России и Ирана наряду с Турцией в качестве стран - гарантов на переговорах в Астане между представителями вооруженной оппозиции и сирийского правительства является важным вкладом в дальнейшее продвижение мирного политического урегулирования в Сирии, содействует межсирийским переговорам и соответствующему процессу под эгидой ООН в Женеве", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.