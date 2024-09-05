Путин: РФ "поддержит" Харрис после выхода Байдена из президентской гонки США

Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена "сняли" с президентской гонки, "поддерживает" его преемницу Камалу Харрис.

Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена "сняли" с президентской гонки, "поддерживает" его преемницу Камалу Харрис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать", - сказал он.

"В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору", - подчеркнул Путин. "Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа", - указал глава государства.

Президент РФ пошутил, что раз Харрис "так выразительно и заразительно смеется", то это говорит о том, что "у нее все хорошо". "А если у нее все хорошо, то, значит, вот [экс-президент США Дональд] Трамп же ввел такое количество всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода", - подметил российский лидер.