Путин: РФ нарастила выпуск боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы

    • 26 декабря, 2025
    • 17:54
    Россия нарастила производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

    По его словам, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий увеличилось кратно.

    "Средства индивидуальной бронезащиты - почти в 18 раз. Средства поражения и боеприпасы - более чем в 22 раза", - отметил он.

    По его словам, производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, легкобронированной техники (БМП, БТР) - в 3,7 раза, военной авиационной техники - в 4,6 раза, автомобильной - в 5,7, ракетного артиллерийского вооружения - в 9,6 раза, техники связи и радиоэлектронной борьбы - в 12,5 раза, средств индивидуальной бронезащиты - почти в 18 раз.

    Лента новостей