Путин: РФ и Таджикистан в Душанбе подпишут ряд документов

Россия и Таджикистан подпишут в Душанбе ряд документов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров.

По его словам, продолжается работа в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Таджикистаном 1993 года.

"Сегодня мы планируем подписать ряд документов, которые были наработаны нашими командами, в том числе и в ходе визита вашего премьера в Москву 23 апреля этого года, когда был подписан протокол, который определяет дальнейшие условия работы по очень многим направлениям, в том числе и по энергетике", - сказал он.

Путин также сообщил, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в рамках своего госвизита в республику наиболее чувствительные темы с глазу на глаз.