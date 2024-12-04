Путин рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что фундаментальный договор о сотрудничестве с Ираном будет подписан в ходе предстоящего визита президента этой страны Масуда Пезешкиана в Москву.

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что фундаментальный договор о сотрудничестве с Ираном будет подписан в ходе предстоящего визита президента этой страны Масуда Пезешкиана в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал в ходе форума.

"Мы закончили фундаментальный договор, в котором будут отрегулированы все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в будущем. Надеюсь, что в ходе предстоящего визита в Российскую Федерацию президента Ирана он будет подписан", - сказал он.