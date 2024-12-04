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Путин рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном

Путин рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что фундаментальный договор о сотрудничестве с Ираном будет подписан в ходе предстоящего визита президента этой страны Масуда Пезешкиана в Москву.
В регионе
4 декабря 2024 г. 18:01
Путин рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что фундаментальный договор о сотрудничестве с Ираном будет подписан в ходе предстоящего визита президента этой страны Масуда Пезешкиана в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал в ходе форума.

"Мы закончили фундаментальный договор, в котором будут отрегулированы все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в будущем. Надеюсь, что в ходе предстоящего визита в Российскую Федерацию президента Ирана он будет подписан", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Putin İranla yeni fundamental saziş imzalamağa ümid edir

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