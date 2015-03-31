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    ​Путин проводит оперативное совещание Совбеза

    Обсуждается ситуация в Йемене

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государств.

    "Обсуждается ситуация в Йемене, затрагиваются вопросы, связанные с ходом переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе, положение дел на юго-востоке Украины в плане реализации минских договоренностей", — рассказал Дмитрий Песков.

    Представитель президента уточнил, что на заседании присутствуют все постоянные члены Совбеза, кроме отправившегося на переговоры в Лозанну Сергея Лаврова.

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