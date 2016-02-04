Путин провел встречу с советником лидера Ирана

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел встречу с советником руководителя и духовного лидера Ирана по международным делам Али Акбаром Велаяти, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Мы подтверждаем, что такая встреча состоялась", - отметили в пресс-службе.

В Кремле не привели подробностей беседы.

Советник лидера Ирана находится с визитом в Москве с 1 февраля по приглашению директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова.