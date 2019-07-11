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Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. 

Как передает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Беседа состоялась по инициативе украинской стороны и это стал первый контакт Путина с руководством Украины после смены власти в этой стране.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - проинформировали в Кремле.

Стороны обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.

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