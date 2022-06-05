Путин прокомментировал поставку американских HIMARS Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что решение США поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ничего принципиально в расстановке сил не изменят, по его мнению, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в хо

Президент России Владимир Путин заявил, что решение США поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ничего принципиально в расстановке сил не изменят, по его мнению, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин".

"Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин.

При этом Путин подчеркнул, что "дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются". "То, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием… или с недоверием, это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, - это ракеты, которые как раз на 45-70 км, в зависимости от типа ракеты, летят. Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 км. Ничего нового нет", - пояснил президент РФ.