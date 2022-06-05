О нас

Путин прокомментировал поставку американских HIMARS Украине

Путин прокомментировал поставку американских HIMARS Украине Президент России Владимир Путин заявил, что решение США поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ничего принципиально в расстановке сил не изменят, по его мнению, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в хо
В регионе
5 июня 2022 г. 14:50
Путин прокомментировал поставку американских HIMARS Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что решение США поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ничего принципиально в расстановке сил не изменят, по его мнению, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин".

"Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин.

При этом Путин подчеркнул, что "дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются". "То, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием… или с недоверием, это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, - это ракеты, которые как раз на 45-70 км, в зависимости от типа ракеты, летят. Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 км. Ничего нового нет", - пояснил президент РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin: “Ukraynaya HIMARS raket sistemlərinin verilməsi güc balansında heç nəyi dəyişməyəcək”

Экслюзивные новости

 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi