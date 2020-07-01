​Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщает российское бюро Report, 1 июля В.Путин, по традиции, прибыл на избирательный участок номер 2151, расположенный в здании президиума Российской академии наук, и опустил бюллетень в избирательную урну.

Отметим, что 1 июля является основным и финальным днем голосования и объявлен нерабочим.

В двух регионах - Москве и Нижегородской области голосование проходило как очно, так и дистанционно. Дистанционное голосование закончилось 30 июня в 8 часов вчера по московскому времени. Явка на онлайн-голосовании составила 93%.

По данным Центрального избирательного комитета РФ на утро 30 июня, в голосовании по поправкам, как очном, так и дистанционном, приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей, явка составила 45,7%.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. На голосование вынесены 206 поправок. Депутаты Госдумы их уже приняли, а Конституционный суд признал законными. Поправки вступят в силу в случае одобрения россиянами на общем голосовании.