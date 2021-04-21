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Путин призвал всех россиян привиться от COVID-19: Другого пути нет

Путин призвал всех россиян привиться от COVID-19: Другого пути нет " Возможность сделать прививку должна быть повсеместной"
В регионе
21 апреля 2021 г. 13:21
Путин призвал всех россиян привиться от COVID-19: Другого пути нет
Владимир Путин

"В начале пандемии мы имели дело с абсолютной неопределенностью. У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания. Власти и общество действовали ответственно и солидарно". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию.

Президент поблагодарил россиян за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Российские ученые в пандемию совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавируса. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет. Я обращаюсь ко всем гражданам: Сделайте прививку, другого пути нет!", - заявил В. Путин.

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