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    ​Путин: Мои дочери живут в России и не выезжали на постоянное жительство

    Они учились только в российских вузах

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Дочери  живут в России и никогда никуда на постоянное жительство не выезжали. Они учились только в российских вузах". 

    Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

    Путин не опроверг информацию, что одна из его дочерей занимается Фондом при МГУ, а заявил, что обе его дочери имеют право на собственную судьбу. 

    Президент России отметил, что его дочери свободно говорят и работают на трех языках, но "никогда не обсуждает вопросов семьи".

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