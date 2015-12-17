​Путин: Мои дочери живут в России и не выезжали на постоянное жительство

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Дочери живут в России и никогда никуда на постоянное жительство не выезжали. Они учились только в российских вузах".

Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Путин не опроверг информацию, что одна из его дочерей занимается Фондом при МГУ, а заявил, что обе его дочери имеют право на собственную судьбу.

Президент России отметил, что его дочери свободно говорят и работают на трех языках, но "никогда не обсуждает вопросов семьи".