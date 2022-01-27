О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и приедет в Турцию, когда позволит эпидемиологическая обстановка и график.
В регионе
27 января 2022 г. 14:02
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
0 : 00
0 : 00

Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и приедет в Турцию, когда позволит эпидемиологическая обстановка и график.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президентов Путина и Эрдогана", - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что Путин с благодарностью принял приглашение главы турецкого государства.

"Они условились, что как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Vladimir Putin to visit Turkey
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Türkiyəyə səfər edəcək

Самое читаемое

Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
ФотоВо Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
21 января 2022 г. 22:54
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
22 января 2022 г. 13:33
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi