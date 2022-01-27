Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и приедет в Турцию, когда позволит эпидемиологическая обстановка и график.

Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и приедет в Турцию, когда позволит эпидемиологическая обстановка и график.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президентов Путина и Эрдогана", - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что Путин с благодарностью принял приглашение главы турецкого государства.

"Они условились, что как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.