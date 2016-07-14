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    ​Путин примет Керри, речь пойдет о Сирии и Украине

    Он не стал делать более конкретные прогнозы, о чем пойдет речь на встречe

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в четверг в Москве примет госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как сообщает Report со ссылкой ТАСС, предполагается, что речь пойдет о наиболее острых проблемах - Сирии и Украине.

    "Глубоко во второй половине дня в четверг (14 июля) президент Путин примет госсекретаря Керри и министра иностранных дел Лаврова. Набор тем достаточно предсказуем: это и Сирия, и Украина, и вопросы двусторонних отношений (России и США)", - сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он не стал делать более конкретные прогнозы, о чем пойдет речь на встрече, заметив, что "визави Керри является Лавров". "Мы знаем, что у них (Лаврова и Керри) в пятницу (15 июля) состоятся обстоятельные переговоры", - отметил представитель Кремля.

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