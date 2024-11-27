Путин пригласил Токаева на неформальную встречу СНГ в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева на предновогоднюю неформальную встречу СНГ в Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева на предновогоднюю неформальную встречу СНГ в Санкт-Петербург.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил в ходе визита в Астану.

"Очень рассчитываю видеть вас в конце года, как у нас уже принято, на неформальной встрече предновогодней в Санкт-Петербурге в рамках СНГ", - отметил он.

Путин также пригласил Токаева в Москву – на юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.