Путин пригласил лидеров СНГ в Петербург на неформальную встречу

Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге до Нового года.

Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге до Нового года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического Совета.

"Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", - заявил Путин в ходе заседания.

Неформальные саммиты СНГ, которые президент РФ собирает в конце года, уже стали традицией.